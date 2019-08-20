يصل اليوم الثلاثاء إلى القاهرة الجهاز المعاون للصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك. ومن المنتظر أن يتواجد في الجهاز وكشف ميتشو لمسئولى الزمالك ثلاثى أجنبى مدرب عام وأخر مدرب حراس والثالث محلل أداء. وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك انضمام أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف للجهاز الفني الجديد.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ننشر أسماء الجهاز المعاون لمدرب الزمالك ميتشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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