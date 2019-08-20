المقاولون العرب: نسعى لاحتراف طاهر محمد فى أوروبا

أكد المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب أن النادى يسعى لاحتراف لاعبه طاهر محمد طاهر، فى أوروبا .

وأضاف فى تصريحات تلفزيونية، أن

هناك شركة إنجليزية تقوم بتسويق اللاعب وأنها كانت السبب وراء عدم توقيع اللاعب مع الاهلى حيث طلبت منه الشركة وهى وكيلة اللاعب أن يتضمن العقد مليون دولار شرط جزائى فى العقد مما أدى لتوقف الصفقة .

وأعرب المهندس محمد عادل عن شكره وتقديره للاعب بعد توقيع عقد مع المقاولون يؤكد على حقوق اللاعب والنادي فى حالة احترافه.