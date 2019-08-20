برشلونة يسابق الزمن لحسم صفقة نيمار

تسابق إدارة نادي برشلونة الإسباني الزمن من أجل الحصول على توقيع البرازيلي نيمار وعودتة مرة أخرى إلى قلعة "كامب نو"، قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية في الثاني عشر من سبتمبر المقبل.

ونقلًا عن صحيفة "موندو ديبرتيفو"، التي قالت أن نادي برشلونة عقد إجتماعا حاسما بقيادة جوزيب بارتيميو، وحضرة جميع أعضاء مجلس الإدارة، من أجل مناقشة تقديم عرض جديد مكتوب، بتفاصيل العرض، ويتم إرسالة إلى إدارة باريس سان جيرمان، من

أجل عودة نيمار إلى الفريق مرة أخرى.

وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن العرض الذي سيقدمه برشلونة مختلف عن كل العروض السابقة، حيث كان الفريق الكتالوني يريد مسبقًا الحصول على خدمات نيمار مقابل التخلي عن لاعبين أمثال راكيتيتش، سيميدو، ديمبيلي، كوتينيو الذي إنضم مؤخرًا إلى بايرن ميونخ، وهذا ما رفضتة إدارة النادي الفرنسي، التي قالت أنها لا ترغب

في أي لاعب يدخل ضمن الصفقة، وأنها تريد على الأقل 150 مليون يورو، ذلك بالنظر إلى المبلغ الذي إنتقل به البرازيلي إلى باريس سانجيرمان الذي قدر بـ222 مليون يورو، كأغلى لاعب في التاريخ.

وأضافت الـ "موندو"، أن إدارة برشلونة ستقدم عرضًا إلى باريس سان جيرمان يقتضي بالحصول على خدمات النجم البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بمقابل 20 مليوين يورو، مع وضع بند الشراء الإلزامي بقيمة 150 مليون يورو، وسيكون العرض كتابيًا وسيتوجة به إيريك أبيدال إلى إلى فرنسا لعرضة على ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سانجيرمان.