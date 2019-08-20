أعرب محمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط النادى الإسماعيلى عن سعادته بإستمرارة داخل النادي مؤكدًا رغبته فى خوضها بعد توقيعه لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل. المقبل. وطالب دونجا جماهير الدراويش بنسيان الموسم الماضى والتفكير فيما هما قادم، وقال دونجا ان مجلس إدارة النادى يعمل على التعاقد مع صفقات جديدة لرفع مستوى الفريق الفنى. التعاقد مع صفقات جديدة لرفع مستوى الفريق الفنى. وعن طموحه بالانضمام لمنتخب مصر قال إن الإسماعيلى هو بوابته لدخول المنتخب وأشاد أإنه نادى كبير وظهور الفريق بمستوى جيد يجعل لاعبيه فى مستهل اختيارات جهاز المنتخب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود عبدالعاطي دونجا: الإسماعيلي بوابتي للإنضمام للمنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.