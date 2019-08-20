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فرانك ريبيري يقترب من الدوري الإيطالي

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دخل الفرنسي فرانك ريبيري لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني السابق اهتمامات عدد من الأندية للانضمام اليها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ريبيري توصل

إلى اتفاق مع فيورنتينا الإيطالي بشأن انضمامه للفريق.

وأوضحت الصحيفة أن ريبيري سيوقع على عقد مدته سنتين يوم الجمعة المقبل، وسيحصل على

راتب سنوي يبلغ 3.5 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت في حالة احتلال الفريق لمركز مؤهل للبطولات الأوروبية.

وأنهى صاحب الـ 36 عاما مسيرته مع بايرن ميونخ مع نهاية الموسم الماضى، بعد مشوار استمر لمدة 12 عاما داخل "إليانز أرينا".

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