المقاولون العرب فى طريقه للتعاقد مع 4 لاعبين منهم 2 أفارقة

أعلن المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب أن النادى سوف يواصل تدعيم صفوفه بعد صفقات برنس بارى وعبد الله ياسين، وعبد الرحمن فاروق، ومحمد عصام ومحمد سالم. الله ياسين، وعبد الرحمن فاروق، ومحمد عصام ومحمد سالم. وأضاف المشرف على الكرة بالمقاولون فى تصريحات تلفزيونية، أن النادى فى طريقه لضم 4 لاعبين منهم 2 أفارقة. النادى فى طريقه لضم 4 لاعبين منهم 2 أفارقة. وعلمت الوفد أن من بين الأفارقة مهاجم أفريقي سنغالي متميز. أحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد ٤٨ نقطة في الموسم الماضي من الدوري الممتاز.



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