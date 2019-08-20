الزمالك يواجه الجزيرة في سوبر السلة 30 سبتمبر

حدد مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، يوم 30 سبتمبر المقبل، موعدا لإقامة مباراة السوبر بين الزمالك والجزيرة. ويخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لدوري السوبر، مع الجزيرة بطل مسابقة كأس مصر. يذكر أن الزمالك حصد لقب بطولة دوري السوبر بعد الفوز على الجزيرة في النهائي بمجموع مباريات (3-2)، وأيضا توج الجزيرة بطلا للكأس بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية. بطولة دوري السوبر بعد الفوز على الجزيرة في النهائي بمجموع مباريات (3-2)، وأيضا توج الجزيرة بطلا للكأس بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.

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