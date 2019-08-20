قرعة متوازنة لمنتخب تنس الطاولة في دورة الألعاب الأفريقية

أقيمت اليوم قرعة منافسات تنس الطاولة للسيدات والرجال للمنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.
أسفرت القرعة عن وقوع منتخب الرجال في المجموعةالثانية مع الكونغو الديمقراطية وإريتريا، بينما وقع منتخب السيدات في المجموعة الأولى مع المغرب وكينيا، وتقام المنافسات غدًا الثلاثاء.
الجدير بالذكر أن دورة الألعاب الأفريقية مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في تنس الطاولة لمنافسات الفرق فقط حيث إن تأهيل الفردي من بطولات العالم .
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