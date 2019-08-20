المقاولون يضم عبدالله ياسين لاعب باريس سان جيرمان

نجح نادي المقاولون العرب، في التعاقد رسميًا مع عبدالله ياسين صانع ألعاب فريق باريس سان جيرمان "ب" الفرنسي السابق.
وأعلن ذلك المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون، وأكد مصدر بالنادى أن التعاقد مع عبدالله ياسينلمدة 4 سنوات في صفقة انتقال لاعب حر، وذلك بناء على طلب عماد النحاس، المدير الفني لفريق ذئاب الجبل الذي أشاد بالإمكانيات الفنية للاعب.
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