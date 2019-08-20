منتخب مصر لسيدات السلة يعود إلى القاهرة عقب الإنتهاء من بطولة الأفروباسكت

وصلت بعثة سيدات كرة السلة إلى مطار القاهرة الدولى، فجر اليوم الثلاثاء، بعد خروجه من منافسات بطولة الأفروباسكت التى أقيمت بالسنغال. وفاز منتخب سيدات كرة السلة، بجائزة اللعب النظيف بمنافسات بطولة الأفروباسكت التى أقيمت بالسنغال، وتسلمت الجائزة منة عوض لاعبة المنتخب ممثلة عن الفراعنة فى تسلم الجائزة. اللعب النظيف بمنافسات بطولة الأفروباسكت التى أقيمت بالسنغال، وتسلمت الجائزة منة عوض لاعبة المنتخب ممثلة عن الفراعنة فى تسلم الجائزة. كانت ثريا محمد توجت بهدافة البطولة بتحقيق 85 نقطة خلال المنافسات. و حقق المنتخب المركز السابع فى منافسات البطولة، وفشل فى التأهل لأولمبباد طوكيو 2020، والذى يتأهل له أصحاب المراكز من الأول إلى السادس.

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