تقرير | الجزائر تنتصر على تونس والمغرب في قطر

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انتصرت الكرة الجزائرية على نظيرتها التونسية والمغربية في لعبة محترفي دوري نجوم قطر بعد انضمام لاعب الوسط الدفاعي الشهير “عدلان قديورة” لصفوف نادي الغرافة هذا الأسبوع قادمًا من نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي.

ورفع انتقال قديورة إلى الغرافة عدد لاعبي الجزائر إلى 9 في دوري نجوم قطر هذا الموسم – من بينهم لاعب يحمل الجواز القطري -، أكثر من عدد محترفي المغرب الذين يصل عددهم إلى 7 لاعبين – من بينهم لاعب يحمل الجواز القطري-، وأكثر من عدد محترفي تونس الذين يصل عددهم إلى 4 لاعبين فقط.

ومن المعروف أن مسابقة دوري نجوم قطر هي الأغلى في منطقة الشرق الأوسط، جنبًا إلى جنب الدوري السعودي (دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) من حيث الانفاق على صفقات الميركاتو.

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عدلان قديورة /33 عامًا/ فضل التوقيع للغرافة بحوالي 750 ألف يورو على الاستفادة من صعود أسهمه في بورصة لاعبي التشامبيونشيب بعد المستوى الفني الرائع الذي قدمه رفقة الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2019.

واكتسب عدلان شهرة كبيرة في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2016/2015 حين كان بين صفوف نادي واتفورد، وفي نفس الموسم سجل أجمل هدف في كأس الاتحاد الإنجليزي من تسديدة صاروخية أمام آرسنال، منح بها فريقه الترشح إلى نصف النهائي الذي ودعه أمام كريستال بالاس فيما بعد.

وبات نادي الغرافة الذي يُدربه الصربي “سلافيسا يوكانوفيتش” أكثر أندية قطر اعتمادًا علي اللاعب الجزائري، فقبل تمكنه من ضم الثنائي “سفيان حني وعدلان قديورة” من سبارتاك موسكو ونوتنجهام فورست هذا الصيف، كان قد استعاد لاعبه الجزائري الشاب “إلياس حساني” الذي أعير الموسم الفارط لنادي الخريطيات.

وكانت صفقة عدلان قديورة هي الرابعة بالنسبة لإدارة الغرافة هذا الصيف، بعدما عزز دفاعه من ريال سوسيداد بضم النجم المكسيكي هيكتور مورينو ووسط ميدانه باللاعب الكوري الجنوبي “كو جا–شيول” من أوجسبورج الألماني.

واستغل نادي الريان انتهاء عقد “ياسين براهيمي” مع العملاق البرتغالي “بورتو” ليضمه إلى كتيبة المدرب الأوروجوياني ديجو أجويري، ليلعب جنبًا إلى جنب الكاميروني المميز “فرانك كوم” القادم من الترجي التونسي، والكوري الجنوبي “ميونج جين كو” والنجم البرازيلي “رودريجو تاباتا” والمهاجم المخضرم “سيباستيان سوريا”.

وسيواصل النجم الجزائري صاحب الجنسية القطرية “كريم بوضياف” قيادة نادي الدحيل الذي يتواجد بين صفوفه قائد منتخب المغرب “مهدي بنعطية” وقائد منتخب تونس “يوسف المساكني”.

واستطاع نادي الوكرة انتزاع توقيع المهاجم الجزائري المميز “محمد بن يطو” بمبلغ 1.25 مليون يورو من نادي الفجيرة الإماراتي، ليقود هجومه مع الإسباني كريستيان سيبايوس.

ما سبب؟

هناك عدة أسباب رياضية ومهنية شجعت اللاعب الجزائري على خوض تجربة الاحتراف في الملاعب القطرية منذ عام 2010.

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لا شك أن المقابل المادي أحد الأسباب، لكنه ليس السبب الرئيسي، ففي السعودية والإمارات يمكنك أن تحصل على نفس التقدير المادي.

حالة الاستقرار المهني التي يحظى بها كل ما هو جزائري فور الوصول إلى قطر، يبقى من أهم العوامل التي تساعد الأندية القطرية على إقناع اللاعب الجزائري، حتى لو كان مطلوب في عمالقة أوروبا مثلما هو الحال مع لاعب مثل بغداد بونجاح ومؤخرًا ياسين براهيمي لاعب بورتو.

لا يوجد لاعب جزائري واحد فشل في الاستمرار لأقل من موسمين على الأراضي القطرية، وتبقى حالات ضعف الاستمرارية نادرة ونادرة جدًا، على النقيض من وضعية اللاعب الجزائري في الدوري السعودي والإماراتي.

ناهيك عن النجاح المذهل الذي خلفه المدرب الجزائري الشاب “جمال بلماضي” رفقة نادي “الدحيل” (لخويا سابقًآ) في الفترة من 2010 إلى 2018، حيث توج بلقب الدوري المحلي 3 مرات بالإضافة لعدة كؤوس أخرى.

وتزامن مع فترة نجاح جمال بلماضي كمدير فني في قطر، صولات وجولات مثيرة للاعجاب بالنسبة للظهير الأيسر الدولي الجزائري السابق “نذير بلحاج” مع نادي السد.

مسيرة نذير بلحاج مع السد عكست الاستقرار المهني والاحترام الذي يحظى به اللاعب الجزائري في قطر، حيث عاش صاحب الـ 37 عامًا ستة مواسم ناجحة بين صفوف السد تخللها التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2011 واحتلال المركز الثالث في كأس العالم للأندية بنفس السنة بعد أشهر قليلة من انضمامه للفريق قادمًا من بورتسموث الإنجليزي.

ويخوض صاحب الـ 37 عامًا هذا الموسم، موسمه الثالث على التوالي مع نادي السيلية القطري، علمًا بأنه رحل عن السد في صيف 2016 من أجل خوض تجربة قصيرة مع نادي سيدان الفرنسي، شهدت مشاركته في 19 مباراة بالدوري الفرنسي الدرجة الثالثة موسم 2017/2016.

بونجاح

تضاعف ميول اللاعب الجزائري نحو الدوري القطري أكثر من أي دوري عربي آخر في الثلاث سنوات الأخيرة بسبب موقف نادي السد تجاه لاعب اتحاد حراش والنجم الساحلي السابق “بغداد بونجاح” أثناء فترة إصابته الخطيرة مع الفريق.

وصَبر السد على بغداد بونجاح حتى استعاد مستواه المعهود في موسم 2018/2017 ليُسجل 16 هدفًا في 11 مباراة بالدوري، ويضيف لهم 39 هدفًا في 22 مباراة بموسم 2019/2018، ليصبح الهداف التاريخي لدوري نجوم قطر.

وكان الدوري القطري سببًا في تلقي بغداد بونجاح /27 عامًا/ العديد من العروض الأوروبية والعربية الجادة، لعل أبرزها من نادي موناكو الفرنسي والأهلي المصري، وهذه نقطة أخرى جعلت اللاعب الجزائري يُفكر في قطر.

ترى هل نرى المزيد من اللاعبين الجزائريين في قطر خلال الأشهر القادمة بعد دراستهم لكل المعطيات السابقة، ويبتعدوا أكثر في لعبة الاحتراف بدول الخليج على جيرانهم في شمال أفريقيا؟