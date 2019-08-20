بوغبا يحرم يونايتد الفوز على ولفرهاميتون

تعادل مانشستر يونايتد 1-1 مع مضيفه ولفرهامبتون واندرارز، مضيعا فرصة اعتلاء قمة الترتيب في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين بعد أن سجل روبن نيفيس ليعادل الكفة بعد تقدم انطوني مارسيال بهدف في الشوط الأول لصالح يونايتد.



وكان بوسع بول بوجبا أن يمنح فريقه الفوز لكنه أضاع ركلة جزاء في الشوط الثاني.



وعقب فوز يونايتد 4-صفر على أرضه أمام تشيلسي في المباراة الافتتاحية للفريقين هذا الموسم، سيطر فريق المدرب اولي جونار سولشار على المباراة مبكرا وتقدم عقب 27 دقيقة بعد أن مرر ماركوس راشفورد الكرة لمارسيال ليسدد محرزا هدفه 50 مع يونايتد.



لكن ولفرهامبتون، الذي فاز على الضيوف في الدوري وكأس الاتحاد الانجليزي على ملعب مولينو الموسم الماضي، استطاع تحويل ايقاع الأداء في الشوط الثاني بعد أن استعاد شبابه بمشاركة البديل اداما تراوري في مركز الجناح.



وفي الدقيقة 55، وجدت ركلة ركنية تم تنفيذها بمهارة لاعب الوسط البرتغالي نيفيس خاليا من الرقابة خارج منطقة الجزاء ليطلق تسديدة رائعة وقوية مرت ما بين رأس الحارس ديفيد دي خيا والعارضة نحو الشباك لتثير أجواء صاخبة في الملعب.



وتم تأكيد الهدف بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد لمراجعة ما إذا كان جواو موتينيو كان متسللا عندما تلقى الكرة بعد ركلة ركنية تم تنفيذها قبل الهدف.



وقال نونو اسربيتو سانتو مدرب ولفرهامبتون عن هدف نيفيس ”كان رائعا. عانينا كثيرا في الشوط الأول لكن كل شيء تغير في الشوط الثاني.. أنا فخور بالأداء بشكل عام“.



وبعد دقائق من الهدف، أضاع بوجبا ركلة جزاء بعد أن سقط في منطقة الجزاء تحت كونور كوادي قائد ولفرهامبتون.



وباتت ركلة بوجبا، التي تصدى لها روي باتريسيو، رابع ركلة جزاء تضيع من اللاعب الفرنسي في الدوري الانجليزي الممتاز منذ بداية الموسم الماضي.

*نيفيس السعيد



وتركت النتيجة يونايتد برصيد أربع نقاط فقط من مباراتين بينما لا يزال ولفرهامبتون يتطلع لأول انتصار له هذا الموسم بعد أن حصد نقطتين من تعادلين.



وسيلعب يونايتد في المباراة المقبلة أمام كريستال بالاس في الدوري يوم السبت المقبل بينما سيتوجه ولفرهامبتون إلى تورينو لخوض ذهاب تصفيات الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل قبل أن يستضيف بيرنلي يوم الأحد.



وبدا نيفيس سعيدا وقال ”أنا سعيد حقا بسبب الهدف والنتيجة لأننا تعادلنا أمام فريق كبير“.



وأضاع يونايتد فرصة أخرى رائعة قبل النهاية لكن المدافع لوك شو سدد مباشرة في جسد باتريسيو من عند حافة منطقة الجزاء.



وكان الفوز سيدفع يونايتد لتجاوز ليفربول وارسنال، وهما ثنائي الصدارة، وبفارق الأهداف.



لكن سولشار بدا قانعا بحصد أربع نقاط من أول مباراتين بعد أن استبعد اغلب النقاد فرص فريقه في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وقال النرويجي سولشار ”نحن نتحسن.



”سيطرنا على الكرة في الشوط الأول. في الشوط الثاني، كنا نعرف أنهم سينطلقون نحو الهجوم في الشوط الثاني...ثم سيطرنا ثانية وكان بوسعنا ان نفوز“.



وأمام تشيلسي، بدا يونايتد أكثر قوة على صعيد خط الدفاع بقيادة هاري مجواير أغلى مدافع في العالم، بعد أن انضم في صفقة ضخمة في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية بلغت 80 مليون جنيه استرليني (97.05 مليون دولار) ليدشن شراكة قوية مع فيكتور ليندلوف.



وبدا الفريق أكثر سرعة على الصعيد الهجومي حيث اظهر راشفورد ومارسيال تفاهما جيدا وتلقيا دعما رائعا من جيسي لينجارد والوافد الجديد دان جيمس.

