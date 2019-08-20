رياضة | إصابة جديدة تداهم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة جديدة تداهم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الإسباني الوافد للفريق في يناير الماضي لإصابة جديدة خلال التدريبات.
وأوضح ريال مدريد في بيان له أن إبراهيم دياز خضع لفحوصات طبية صباح اليوم،الثلاثاء، أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية من الفخذ الأيمن.
ولم يكشف بيان ريال مدريد عن سبب إصابة اللاعب الذي لم يشارك في المباراة الأولى للفريق لهذا الموسم أمام سيلتا فيجو ولحق بمستشفى الإصابات في ريال مدريد مثل أسينسيو وهازارد.