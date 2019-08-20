رياضة | إصابة جديدة تداهم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة جديدة تداهم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الإسباني الوافد للفريق في يناير الماضي لإصابة جديدة خلال التدريبات.

وأوضح ريال مدريد في بيان له أن إبراهيم دياز خضع لفحوصات طبية صباح اليوم،الثلاثاء، أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية من الفخذ الأيمن.

Advertisements

ولم يكشف بيان ريال مدريد عن سبب إصابة اللاعب الذي لم يشارك في المباراة الأولى للفريق لهذا الموسم أمام سيلتا فيجو ولحق بمستشفى الإصابات في ريال مدريد مثل أسينسيو وهازارد.