رياضة | سقطة جديدة للجبلاية تهدد تصنيف منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقطة جديدة للجبلاية تهدد تصنيف منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي اتحاد الكرة عدم إقامة معسكر منتخب مصر في شهر سبتمبر المقبل، بسبب عدم تعيين مدير فني جديد للفراعنة، عقب إقالة المكسيكي خافيير أجيري.

ويفاض مسئولو الجبلاية بين عدد من المدربين الوطنيين لتدريب منتخب مصر مثل حسن شحاتة وحسام حسن وإيهاب جلال وحسام البدري.

Advertisements

الغريب أن ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس الجبلاية يتجاهل مدى تأثير عدم إقامة معسكر شهر سبتمبر على تصنيف منتخب مصر لأن المعسكر ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كان منتخب مصر قد ودع أمم إفريقيا 2019 من دور الـ16 بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف.