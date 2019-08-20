رياضة | مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا عن بول بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا عن بول بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نادي مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، بإصدار بيان رسمي يخص لاعبه الفرنسي بول بوجبا، بعد تعادل الشياطين الحمر اما وولفرهامبتون بالأمس بهدف لكل منهم في اطار منافسات البريميرليج.

و قد أهدر بول بوجبا لركلة جزاء في المباراة، وتعرض على إثرها لهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء البيان كالتالي: "يشعر الجميع في مانشستر يونايتد بالاشمئزاز من الانتهاكات العنصرية التي استهدفت بول بوجبا بالأمس".

Advertisements

واكمل: "كل من عبر عن هذه الآراء لا يمثل قيم نادينا العظيم، ومن المشجع أن نرى الغالبية العظمى من جماهيرنا على مواقع التواصل الاجتماعي تدين الأمر".

وأضاف: "مانشستر يونايتد لا يتسامح مع أي شكل من أشكال العنصرية أو التمييز في الملاعب الانجليزية".

وانهى البيان: "سنعمل لتحديد القلة المتورطة في هذا الحادث واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، كما نشجع مجموعات التواصل الاجتماعي على اتخاذ موقف مماثل".