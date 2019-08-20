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رياضة | رسميا.. كلوب يعلن سر عدم عودة كوتينيو إلى ليفربول

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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول سر عدم عودة فيليب كوتينيو من الإسباني إلى ناديه وانتقاله إلى بايرن مونيخ الألماني.

 

وقال كلوب لشبكة "سبوكس" الألمانية: "أردت عودة كوتينيو لكن لم تكن لدينا الإمكانيات المادية لنستطيع تحمل مثل هذه الصفقة من برشلونة".

 

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وأضاف كلوب: "أنفقنا الأموال التي حصلنا عليها من أجل بيعه إلى برشلونة في صفقات أخرى رغم أننا ترددنا في بيعه وقتها لكن عرض البرسا لم نستطع رفضه".

 

 

 

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