رياضة | رسميا.. كلوب يعلن سر عدم عودة كوتينيو إلى ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. كلوب يعلن سر عدم عودة كوتينيو إلى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول سر عدم عودة فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني إلى ناديه وانتقاله إلى بايرن مونيخ الألماني.

وقال كلوب لشبكة "سبوكس" الألمانية: "أردت عودة كوتينيو لكن لم تكن لدينا الإمكانيات المادية لنستطيع تحمل مثل هذه الصفقة من برشلونة".

Advertisements

وأضاف كلوب: "أنفقنا الأموال التي حصلنا عليها من أجل بيعه إلى برشلونة في صفقات أخرى رغم أننا ترددنا في بيعه وقتها لكن عرض البرسا لم نستطع رفضه".