رياضة | آخر تطورات إصابة كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر تطورات إصابة كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، تدريبات بمفرده، لمعاناته من مشاكل في العضلات، قبل أيام معدودة من انطلاق الموسم الكروي الجديد في إيطاليا.

ونشر رونالدو (34 عاما)، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، لتدريباته وهو يسدد الكرة ويراوغ ويجري مع نجله كريستيانو جونيور (9 أعوام)، وعلق الدون على الفيديو، قائلا: "أنا أعمل بجد من أجل الشفاء مع شريك خاص".

وستبدأ عجلة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بالدوران، يوم 24 أغسطس الجاري، وسيستهل يوفنتوس حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة مضيفه بارما.