رياضة | محمد يوسف يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين بالفيديو لمراجعة أخطاء مباراة بيراميدز، بكأس مصر.

وتأتي المحاضرة بالفيديو خاصة على الناحية الدفاعية، من أجل معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين وتسببت في الخروج من الكأس.

كما يحاضر يوسف، مهاجمه المغربي وليد أزارو، من أجل إتقان اللمسة الأخيرة حتى يسجل الأهداف، بعدما صارع على إهدار الفرص بطريقة غريبة.