رياضة | روما يرغب في التعاقد مع نجم أرسنال

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أبدى نادي روما الإيطالي رغبته في التعاقد مع المدافع الألماني شكوردان موستافي لاعب فريق أرسنال خلال الأيام القليلة المقبلة بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إنجلترا.

وأفادت صحيفة "الميرور" البريطانية فإن روما الإيطالي يرغب في التعاقد مع المدافع الألماني بعدما فشل في ضم الكرواتي لوفرين مدافع فريق ليفربول.

وأضافت الصحيفية بأن روما يسعى لضم موستافي والذي سيعاني في الحصول على فرصة المشاركة مع أرسنال بعد تعاقده مؤخرًا مع دافيد لويز قادمًا من تشيلسي.