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رياضة | زيدان يتحدى نيمار

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يعارض زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني صفقة شراء نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وتعتبر صحيفة "آس" الإسبانية أن اتصالات مع باريس سان جيرمان ليست رسميةً وأنها مجرد جس نبضٍ للجانب الفرنسي في حال فشل مفاوضات .

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وذكرت الصحيفة أن زيدان حذّر إدارة ريال مدريد من محاولة التعاقد مع نيمار وذلك في ظل رغبة الدولي البرازيلي في العودة إلى ناديه السابق.

 

وأبلغ زيدان إدارة ريال مدريد صراحةً أنه ضد تقدّمها بعرضٍ مناسبٍ من أجل نيمار قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

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