رياضة | زيدان يتحدى نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتحدى نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعارض زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني صفقة شراء نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتعتبر صحيفة "آس" الإسبانية أن اتصالات ريال مدريد مع باريس سان جيرمان ليست رسميةً وأنها مجرد جس نبضٍ للجانب الفرنسي في حال فشل مفاوضات برشلونة.

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وذكرت الصحيفة أن زيدان حذّر إدارة ريال مدريد من محاولة التعاقد مع نيمار وذلك في ظل رغبة الدولي البرازيلي في العودة إلى ناديه السابق.

وأبلغ زيدان إدارة ريال مدريد صراحةً أنه ضد تقدّمها بعرضٍ مناسبٍ من أجل نيمار قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.