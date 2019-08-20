رياضة | شبان بدواى فى مواجهة ودية أمام رأس البر

يلتقى فى الثالثة عصر اليوم فريق شبان بدواى أمام فريق رأس البر فى مباراة ودية على ملعب رأس البر وهى خامس وديات الفريق الصاعد مؤخرا لدورى القسم الثانى عقب قرار الإتحاد المصرى لكرة القدم بصعود جميع فرق دورة الترقى بالموسم الماضى.

فريق شبان بدواى بقيادة محمد المحالى يقيم حاليا معسكره الإعدادى للموسم الجديد على شواطئ مدينة جمصة ويستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

ويتواجد مع الفريق بالمعسكر جميع أعضاء مجلس إدارة النادى برئاسة رمضان التعلب وسط إهتمام بالغ من مسئولى النادى الصاعد لأول مرة لدورى القسم الثانى وسط حالة من التفاؤل بتقديم مستوى طيب يرضى طموحات جماهير النادى.