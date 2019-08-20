رياضة | غدا.. افتتاح بطولة فينسيا الدولية لناشئي وناشئات الجولف بمشاركة مصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. افتتاح بطولة فينسيا الدولية لناشئي وناشئات الجولف بمشاركة مصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتتح غدا الأربعاء، فعاليات بطولة فينسيا الدولية لناشئي وناشئات الجولف بإيطاليا بمشاركة 25 دولة من مختلف أنحاء العالم وتقام منافساتها خلال الفترة من 22 إلى 24 اغسطس الجارى.

ومن أبرز المشاركين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واسبانيا وهولندا وروسيا وفرنسا وانجلترا والسويد والدنمارك وكندا والمكسيك والبرتغال وكوريا الجنوبية وايطاليا البلد المضيف .

وتشارك مصر بالثنائي على سلامة للعام الثانى على التوالى وشقيقته الصغرى ذات الخمس سنوات تاتيانا سلامة.

ويشارك من القارة السمراء ايضا جنوب افريقيا وكينيا ومن الدول العربية الامارات.

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ويقام غدا الأربعاء حفل الافتتاح فقط على ملعب البطولة ويشهد خلاله طابور العرض ورفع اعلام كل الدول المشاركة ويحمل علم مصر خلال طابور العرض على سلامة.

تشهد البطولة منافسات للمراحل السنية تحت 7 و8 و9 و 10 و11 و 12 و 13 و 14 و15 و 18 عاما ناشئين وناشئات.

تأت مشاركة على سلامة فى البطولات الدولية الخارجية تماشيا مع سياسة ونهج وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى بضرورة الاحتكاك المبكر مع المستويات الفنية الأعلى من أجل مواكبة التطور الرياضى السريع جدا وللحصول على الخبرات اللازمة والتخلص من اجواء الرهبة عند الوصول لمنافسات الكبار .

ويركز وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى على الناشئين والشباب ومنحها كل الدعم والاهتمام المادى والفنى لصناعة اجيال رياضية قادرة على المنافسة مستقبلا وهو ما بدأت الرياضة تجنى ثماره فى العديد من الالعاب المختلفة ابرزها حتى الآن كرة اليد .

على جانب اخر تم الاتفاق مع المدير الفنى الهولندي للاعب على سلامة باس كرافينكل على تنظيم معسكر تدريبى بالقاهرة بمشاركة لاعبين من دول المانيا وهولندا وايطاليا خلال الشتاء المقبل .