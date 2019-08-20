رياضة | الرائد السعود يجدد تعاقده مع الشهري لمدة 3 مواسم ويوافق على إعارته إلى الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرائد السعود يجدد تعاقده مع الشهري لمدة 3 مواسم ويوافق على إعارته إلى الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الرائد السعودي تجديد تعاقده مع مهاجمه صالح الشهري لمدة 3 مواسم مقبلة.

كما أكد النادي موافقته على إعارة الشهري إلى نادي الهلال لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر :"أنهت إدارة نادي الرائد صباح هذا اليوم الثلاثاء الإجراءات النهائية لتجديد عقد مهاجم الفريق الكابتن صالح الشهري لمدة (ثلاث سنوات) مقبلة حتى عام 2022 م".

وأضاف :"كما وافقت إدارة النادي على طلب شقيقنا بنادي الهلال إعارة اللاعب لمدة موسم رياضي واحد".