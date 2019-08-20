رياضة | الخطيب يعيد حسام غالي إلى الأهلي بشرط وحيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يعيد حسام غالي إلى الأهلي بشرط وحيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن مجلس إدارة الأهلي لن يقف عاجزا أمام السقوط المتتالي للفريق الأول بداية من الخروج المهين من دوري أبطال إفريقيا، ثم الخسارة من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الأهلي يحاول إيجاد بديل مناسب للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي رحل عقب السقوط في بطولة الكأس، ويأتي من بين تلك الأسماء، الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز اف سي.

وكلفت الإدارة حسام غالي، مدير الكرة الحالي بنادي الجونة بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني، ووعدته بمنصب مميز داخل الجهاز الفني الجديد.