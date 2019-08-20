رياضة | ريال مدريد يخطف نيمار في 10 ثوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطف نيمار في 10 ثوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جوسيب بيدريرول مقدم برنامج "تشيرنيجيو" الشهير عن أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يعتمد على خطة الـ10 ثوان للتعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وينتظر رئيس ريال مدريد موافق باريس سان جيرمان على العرض المقدم من برشلونة الإسباني لضم نيمار وبعدها فإنه يرسل عرضًا مضادَا خلال 10 ثوان فقط.

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ويرتبط بيريز بعلاقة طيبة مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان دفعته لطلب معرفة عرض برشلونة الأخير من أجل المزايدة عليه فقط من الناحية المادية ليستفيد الفريق الفرنسي بعرض أكبر.

أما برشلونة فيتسلح بالطلب الذي قدمه ليونيل ميسي نجم الفريق لنيمار بالخروج وإعلان رغبته في العودة إلى كامب نو من أجل قطع كل الطرق على ريال مدريد لأن رغبة اللاعب تعد هي الأساس في الصفقات بينما لا يرغب نيمار في ذلك خوفًا من رفض باريس سان جيرمان رحيله إلى البرسا فيضيع منه فرصة اللعب للنادي الملكي.