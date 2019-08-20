رياضة | إنترميلان ينهي صفقة كبرى من الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنترميلان ينهي صفقة كبرى من الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء انتقال النجم التشيلي اليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد الى إنتر ميلان.

وتبعاً للصحيفة الإيطالية "لاجازيتا ديللو سبورت" إن ادارة الانتر سيعقدون اجتماعًا حاسمًا مع مانشستر يونايتد، اليوم،لانهاء الصفقة.

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وكانت بعض التقارير الإيطالية قد أكدت توصل إنتر ميلان لاتفاق نهائي مع اللاعب، ويتبقى فقط إنهاء تفاصيل التعاقد رفقة الشياطين الحمر.

وسينتقل سانشيز إلى إنتر ميلان في إعارة لمدة موسم مع وضع بند يسمح للنيراتزوري بشراء عقد اللاعب نهائيًا مقابل 15 مليون يورو في الصيف القادم.