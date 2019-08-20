رياضة | قرار ناري من سيد عبد الحفيظ ضد نجوم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار ناري من سيد عبد الحفيظ ضد نجوم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غرامات مالية على لاعبي الفريق الأحمر، عقب الخروج من بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف.

وقام عبد الحفيظ بتوقيع الغرامات المالية على اللاعبين وفقًا للائحة الموجودة في الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.