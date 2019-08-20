رياضة | زوما: عانيت قبل العودة لصفوف تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوما: عانيت قبل العودة لصفوف تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتقد مدافع تشيلسي، كورت زوما، أن العودة إلى التشكيلة الأساسية لناديه، تمثل تتويجاً لثلاث أعوام من المعاناة، تعرض خلالها لإصابة خطيرة، وذهب إلى ناديين على سبيل الإعارة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعرض زوما لإصابة خطيرة في الركبة في 2016، وغاب عن الملاعب 9 أشهر، وانضم إلى ستوك سيتي وإيفرتون في آخر موسمين، قبل أن يعتمد عليه مدرب تشيلسي فرانك لامبارد في التشكيلة الأساسية.

وقال زوما للصحافيين: "رحلة طويلة جداً، لا أريد الحديث عن ذلك الآن، لأن هذا بات من الماضي، لكني قاتلت بقوة كبيرة".

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وأضاف: "الناس لا تعلم ولا ترى، لكني كنت في الظل، وكنت أعمل بجدية من أجل العودة لأني تعرضت لإصابة سيئة جداً".

وتابع: "كنت بعيداً لمدة عام عن الفريق الأول، لكن الناس تنسى ذلك. كنت أثق دائماً في نفسي، عائلتي كانت تدعمني باستمرار والآن عدت، أنا سعيد جداً باللعب هنا، وأريد مواصلة ذلك".

وشارك زوما في التشكيلة الأساسية لتشيلسي في أول ثلاث مباريات بالموسم، رغم ظهوره بشكل متواضع خلال الهزيمة 0-4 أمام مانشستر يونايتد، في الجولة الافتتاحية.