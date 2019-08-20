شكرا لقرائتكم صالح جمعة فى منافسة شرسة مع قفشة والحاوى على التشكيل الأساسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى مهمة الحفاظ على مركزه بتشكيلة الأهلى، فى ظل المنافسة الحامية التي ينتظرها مع نجوم الفريق الأحمر الذين يلعبون فى نفس مركزه.

صالح جمعة ينافس نجوم من العيار الثقيل فى الأهلى





ويحتاج صالح جمعة للتفوق على نجوم من العيار الثقيل للحفاظ على موقعه داخل تشكيلة الأهلى، منهم القادم حديثاً من صفوف بيراميدز محمد مجدي قفشة والحاوي وليد سليمان، بالإضافة للثنائي الشاب أحمد حمدي وعمار حمدي الذين تتجه النيه لاستمرارهم داخل صفوف الفريق فى الموسم المقبل.

صالح جمعة كان الخيار الأول لمارتن لاسارتي قبل رحيله



ورغم انخفاض مستوى صالح جمعة فى المباريات الأخيرة مع الأهلي إلا أنه كان الخيار الأول لجهاز الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق ،والذي تمت إقالته على خلفية الخسارة من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر.

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محمد يوسف يثق فى امكانيات صالح جمعة



وتولى محمد يوسف المسئولية الفنية للأهلى بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، ويعد المدرب الحاصل على دورى أبطال افريقيا من قبل من أكثر المقتنعين بإمكانيات صالح جمعة إلا أن المدرب المخضرم أكد أن الملعب هو الفيصل فى المرحلة المقبلة بالنسبة له فى اختيارات عناصر التشكيل الأساسي.

صالح جمعة يستعد مع الأهلى لمواجهة أطلع برة



ويستعد صالح جمعة مع الأهلى لمواجهة أطلع برة المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل والتي تأتى فى إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال افريقيا، والمقرر اقامتها على ملعب برج العرب بالاسكندرية بعد انتهاء مباراة الذهاب برباعية نظيفة لصالح الفريق الأحمر.