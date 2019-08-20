شكرا لقرائتكم الصربى ميتشو يعقد جلسة تعارف اليوم بلاعبى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، عقد جلسة تعارف مع اللاعبين والجهاز المعاون، على هامش التدريبات الجماعية التى ستقام فى الثامنة مساء اليوم.

ويخوض ميتشو أول تدريب للزمالك على ملعب النادى بميت عقبة، بعدما تسلم المهمة من طارق يحيى عقب المباراة الودية التى خاضها الفريق أمس أمام جينيس وانتهت برباعية نظيفة لصالح الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال، يوم السبت المقبل على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا وكانت نتيجة مباراة الذهاب التى اقيمت الجمعة الماضى بفوز الأبيض بسباعية نظيفة.