صانع ألعاب الإسماعيلى يطير إلى غينيا...

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جدة - عمرو شويل يتوجه الغينى بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الإسماعيلى، إلى بلاده بنهاية معسكر فريقه المقام بمدينة 6 أكتوبر للانضمام لمنتخب بلاده على أن يعود 11 سبتمبر المقبل. وتلقى النادى الإسماعيلى فاكساً من اتحاد الكرة يخطره فيه بلتقيه استدعاء رسمى من المنتخب الغينى يطلب فيه حضور بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الدراويش لمنتخب بلاده للمشاركة فى مباراتى جمهورية ساو تومى ذهاباً وإياباً بتصفيات كأس العالم 2022 والمقرر لهما 2 و9 سبتمبر المقبل. واستعجل مسئولى النادى الإسماعيلى نظرائهم فى الشعلة السعودى لإرسال البطاقة الدولية للوافد الجديد بيكيتى سيلفا لإتمام صفقة انتقاله بشكل رسمى للدراويش. وتعاقد الإسماعيلى مع نجم منتخب غينيا بيساو بعد تألقه فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، قادما من فريق الشعلة السعودى خلال فترة الانتقالات الحالية. Advertisements ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل. وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32، حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب، فيما لم يتضح حتى الآن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب

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