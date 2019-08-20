شكرا لقرائتكم الأهلي يستعد لتفاوض الكرواتي ماميتش لخلافة لاسارتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويلاقى ماميتش قبولاً داخل لجنة التخطيط بالأهلى خاصة وأنه يملك سيرة ذاتيه جيدة وسبق له العمل فى المنطقة العربية، حيث قاد نادى العين الأماراتى وحقق معه بطولة الدورى والكأس إلى جانب حصوله على المركز الثانى فى بطولة كأس العالم للأندية ،إلا أن تجربته مع الهلال السعودى لم تكن ناجحة، وسرعان ما رحل عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.
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