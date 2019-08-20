شكرا لقرائتكم منتخب سيدات الكرة الشاطئية يتأهل لنهائي دورة الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية، من التأهل إلى نهائى دورة الألعاب الأفريقية بعد الفوز على موريشيوس بنتيجة 2/0، لتضمن بعثة مصر إضافة ميدالية جديدة إلى رصيدها فى الدورة القارية.

ويلاقى المنتخب المصرى مع نظيره منتخب موريشيوس على شاطئ مدينة سلا المغربية، وحقق آنسات مصر الفوز بنتيجة 21/12، و21/19.

ويمثل المنتخب المصرى فى الطائرة الشاطئية، اللاعبتان فريدة العسقلانى، ودعاء الغباشى، والمدير الفنى مصطفى محمد.

جدير بالذكرأن مصر حققت 8 ميداليات متنوعة مقسمة إلى 4 ذهبيات و4 برونزيات عن طريق منتخب الجودو، وذلك قبل أن تنطلق البطولة رسميا أمس.