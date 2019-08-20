شكرا لقرائتكم الأمن يوافق على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكرة، الحصول على موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة إياب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا بين الزمالك وديكاداها بطل الصومال.

وتقام المباراة مساء السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية بعد تأجيلها 24 ساعة، وكانت مباراة الذهاب أقيمت بنفس الملعب وشهدت فوز الأبيض بسباعية نظيفة.

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جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه المقاصة يوم 28 أغسطس الجارى ببرج العرب ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة كأس مصر.