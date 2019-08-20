مباراة الاتحاد السعودي والعهد اللبناني في البطولة العربية | توقيت المباراة والقنوات الناقلة

نعرض لزوارنا الكرام مباراة الاتحاد السعودي والعهد اللبناني في البطولة العربية، حيث يلتقي مساء اليوم الثلاثاء فريق اتحاد جدة السعودي مع فريق العهد اللبناني في إطار دور ال32 من البطولة العربية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال) للموسم الجديد 2019/2020، وتقام مباراة الليلة على أرضية ملعب الملك عبدالله الدولي (الجوهرة المشعة).

ونعرض لكم في هذا المقال توقيت مباراة اتحاد جدة والعهد والقنوات الناقلة للقاء، وسنقوم أيضا عبر موقعنا بمتابعة أحداث للمباراة لحظة بلحظة.

مباراة الاتحاد السعودي والعهد اللبناني في البطولة العربية

يدخل كلا الفريقين مباراة الليلة برغبة كبيرة في الانتصار وتحقيق نتيجة إيجابية مع انطلاق فعاليات البطولة، ويطمح فريق اتحاد جدة السعودي في استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة جيدة تضمن له التأهل للدور القادم من البطولة، خاصة بعد البداية الجديدة للفريق في دوري أبطال آسيا حيث استطاع فريق الاتحاد السعودي بلوغ دور ربع النهائي بعد تغلبه على فريق ذوب آهن بنتيجة 6/4 في مجموع المباراتين.

على الجانب الآخر يسعى فريق العهد اللبناني بقيادة المدير الفني باسم مرمر إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الليلة تساعده على التأهل قبل مباراة الإياب في لبنان.

توقيت مباراة الاتحاد والعهد والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية لقاء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والربع مساء بتوقيت لبنان، السابعة والربع بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وتنقل مباراة الليلة على الهواء مباشرة عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 2، ويقوم بالتعليق على مباراة الاتحاد والعهد المعلق الاماراتي عامر عبدالله.

وسنقوم من خلال موقعنا متابعة مباراة اتحاد جدة والعهد لحظة بلحظة، فتابعونا.