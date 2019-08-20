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الهلال يتعاقد مع أمير كردي وصالح الشهري

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mustafa aljarhi 0 تبليغ

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الان تتابع الهلال يتعاقد مع أمير كردي وصالح الشهري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض – وكالات – الخليج 365

أعلن نادي الهلال، مساء الاثنين، إبرام صفقتين جديدتين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد.

وأعلن الهلال التعاقد مع أمير كردي (27) عاما من نادي بانيونيس اليوناني

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لمدة ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أنه سيلتحق بتدريبات الفريق خلال اليومين المقبلين، ومن المقرر أن ينضم لقائمة الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويلعب أمير كردي في مركز الظهير الأيمن، ويحمل الجنسيتين واليونانية، وسبق له اللعب لنادي الأهلي السعودي في الفترة ما بين أغسطس (آب) 2014 ويوليو (تموز) 2018، وأحرز معه هدفا وحيدا في 46 مباراة شارك فيها.

كذلك نجح الهلال في ضم اللاعب صالح الشهري، مهاجم فريق الرائد، بعقد إعارة لمدة عام واحد.

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