الامارات | مدرب يوفنتوس يتعرض للإصابة قبل بدء "الكالتشيو"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يوفنتوس يتعرض للإصابة قبل بدء "الكالتشيو" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف يوفنتوس الإيطالي اليوم الإثنين عن أن مدربه ماوريتسيو ساري أصيب بالتهاب رئوي وذلك قبل خمسة أيام على انطلاق الموسم الجديد".
وقال يوفنتوس إن ساري (60 عاماً)، المعروف بأنه مدخن شره وتولى تدريب الفريق في يونيو (حزيران) الماضي بدلاً من ماسيمليانو إليغري، أصيب بنزلة برد الأسبوع الماضي وغاب عن مباراة ودية أقيمت يوم السبت الماضي.
وأوضح النادي أن ساري، الذي غادر تشيلسي بعد موسم واحد ليعود إلى الدوري الإيطالي، حضر تدريبات الفريق اليوم الإثنين "وقام بتنسيق مهام فريقه المعاون" لكنه لم يشرف على التدريب على أرض الملعب.
ولم يوضح يوفنتوس ما إذا كان ساري سيقود الفريق في أولى مباريات الموسم الجديد على ملعب بارما السبت المقبل.
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