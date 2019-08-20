شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يفشل في إقناع برشلونة بالتخلي عن مدافعه الشاب.. وصفقة بديلة محتملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشلت زيارة المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باتريتشي إلى كتالونيا في إتمام صفقة التعاقد مع المدافع الشاب لبرشلونة خوان ميراندا، فيما تلوح صفقة أخرى بين الناديين في الأفق.

وحسب موقع «كالتشيو ميركاتو»، الإيطالي، فقد فشل «باتريتشي» في إقناع مسؤولي برشلونة بصفقة تبادلية يحصل من خلالها البيانكونيري على مدافع البلوجرانا الشاب خوان ميراندا، في مقابل مدافع السيدة العجوز دانيلي روجاني ومبلغ مالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك احتمالية، رغم ذلك، لإتمام صفقة تبادلية أخرى بين الناديين ينتقل خلالها وسط ميدان السيدة العجوز إيمري تشان إلى البلوجرانا ويرحل نجم وسط الأخير إيفان راكيتيتش إلى بطل إيطاليا.