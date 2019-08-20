شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج برازيلي: يوفنتوس يزاحم ريـال مدريد وبرشلونة على نيمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن نادي يوفنتوس قد دخل في الصراع على خدمات النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، والذي يتنافس على توقيعه عملاقا الكرة الإسبانية ريـال مدريد وبرشلونة.

وأوضح برنامج «جلوبو سبورت» البرازيلي أن نجم السيليساو دخل ضمن اهتمامات السيدة العجوز، الذي يبدو على استعداد لإدراج لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا في الصفقة، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وكان المدير الرياضي لباريس سان جيرمان قد كشف عن تفاوض النادي على رحيل لاعبه، فيما لم تتضح الرؤية حتى الآن إلى أي وجهة سيتجه البرازيلي إذ يتصارع كل من برشلونة وريـال مدريد بقوة على الظفر بخدماته.