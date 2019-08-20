مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة الثلاثاء 20 أغسطس 2019 كتب على احمد تقام اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019، العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم أبرز ختام الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد – التاسعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 2 Advertisements مواعيد مباريات الدوري البرتغالي تونديلا × بورتيمونينسي – التاسعة والربع مساء مواعيد مباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال البنزرتى التونسى × تيليكوم بطل جيبوتى – الخامسة مساء – على قناة أبوظبي الرياضية HD 1 شبيبة الساورة الجزائرى × بركان موروني من جزر القمر – الثامنة مساء - على قناة أبوظبي الرياضية HD 2

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