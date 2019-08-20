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شكرا لقرائتكم رسالة طارق يحيى للاعبى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفضل طارق يحيى الاعتذار عن عدم تولى مهمة المدرب العام فى الجهاز الفنى الجديد بقيادة ميتشو، بعدما أكد أنه على أتم الاستعداد لخدمة نادى الزمالك فى أى منصب، إلا أن مهمة المدرب العام فى الوقت الحالى ستكون صعبة بالنسبة له.
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