شكرا لقرائتكم رسالة طارق يحيى للاعبى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد نهاية مدة توليه تدريب الفريق الكروى الأول بشكل مؤقت وتسليم المهمة للصربى ميتشو، وجه طارق يحيى رسالة شكر للاعبى الزمالك قائلا: "شكرا ليكم بجد كم كنت سعيدًا وفخورًا وانا بينكم"، وسلم "إيدر" القيادة الفنية لميتشو عقب نهاية المباراة الودية التى خاضها الفريق أمس الاثنين أمام فريق جنيس وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 4/0، استعدادا لمواجهة ديكاداها يوم السبت المقبل، فى إياب دور الـ 64 بدورى الأبطال.

وفضل طارق يحيى الاعتذار عن عدم تولى مهمة المدرب العام فى الجهاز الفنى الجديد بقيادة ميتشو، بعدما أكد أنه على أتم الاستعداد لخدمة نادى الزمالك فى أى منصب، إلا أن مهمة المدرب العام فى الوقت الحالى ستكون صعبة بالنسبة له.



