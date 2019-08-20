شكرا لقرائتكم الجبلاية يوافق على حضور 150 فردا مباراة الزمالك فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سمح اتحاد الكرة، بحضور 150 فرداً فى مباراة الزمالك والمقاصة فى دور الـ 8 بكأس مصر، والمقرر إقامتها فى 28 أغسطس الجارى ببرج العرب بالإسكندرية. وحدد اتحاد الكرة عدد 75 فردا للزمالك ومثلهم للمقاصة، مثلما حدث فى مباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الـ16 بالبطولة والتى انتهت بخسارة الأهلى بهدف نظيف. كان مجلس إدارة اتحاد الكرة أعلن مواعيد كأس مصر، والتى تقام مباريات دور الـ8 يوم 28 ديسمبر الجارى، قبل أن تقام مباريات قبل النهائى يوم 1 ديسمبر، على أن تقام المباراة النهائية أحد يومى 5 أو 6 من نفس الشهر.

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