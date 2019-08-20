شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط تناقش ملف المعاونين بجهاز الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مصدر داخل إدارة الأهلى أن لجنة التخطيط ستناقش ملف الجهاز المعاون بالتوازي مع اختيار الخواجة الجديد، خاصة وأن الوقت يعمل ضد الإدارة خاصة وأن الفريق مُقبل فى المرحلة المقبلة على العديد من التحديات.
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