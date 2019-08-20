شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط تناقش ملف المعاونين بجهاز الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق والذي تمت إقالته على خلفية الخسارة من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر، دخل عدد من نجوم النادي الأهلى فى ترشيحات المدربين المرشحين لمعاونة المدير الفني الجديد للفريق فى الموسم المقبل

وكشف مصدر داخل إدارة الأهلى أن لجنة التخطيط ستناقش ملف الجهاز المعاون بالتوازي مع اختيار الخواجة الجديد، خاصة وأن الوقت يعمل ضد الإدارة خاصة وأن الفريق مُقبل فى المرحلة المقبلة على العديد من التحديات.