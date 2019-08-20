شكرا لقرائتكم المقاولون: لن نقف عائقاً أمام عماد النحاس لتدريب الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عادل في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن سياسة المقاولون العرب عبر التاريخ الكبير لذئاب الجبل، لا تقف عائقاً أمام أحد مستشهداً بموقف المقاولون من حسن شحاتة المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل لتولي تدريب المنتخب دون اعتراض مسئولي قلعة ذئاب الجبل.
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت ترشح النحاس لتولي منصب المدرب العام في الأهلي مع الجهاز الفني الأجنبي المرتقب لخلافة لاسارتي في القلعة الحمراء.
من جانبه أكد النحاس في تصريحات خاصة أنه على استعداد لخدمة النادي الأهلي في أي منصب حتى ولو كان في موقع الرجل الثاني باجهاز الفني.
كان النحاس قد قدم موسماً مميزاً مع المقاولون العرب حيث اختتم ذئاب الجبل الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة.
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