شكرا لقرائتكم تعرف على منافسات اليوم بدورة الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم، عدة منافسات فى اليوم الأول رسميا من دورة الألعاب الأفريقية التى تقام بالمغرب.

يبدأ منتخب التجديف أولى منافسات بدور التصفيات حيث ينافس أحمد عبدالعال وعبدالخالق البنا ومريم عبداللطيف، بالإضافة إلى دارين حجازى.

وعلى مستوى البلياردو فى حوض عبد الرحمن عبدالحميد وحنان العسكر منافسات تصفيات الزوجى المختلط.

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والانتقال الكرة الطائرة الشاطئية فيلعب المنتخب امام موريشيوس بالدور قبل النهائى من البطولة.

جدير بالذكر أن البعثة المصرية حققت حتى الآن 8 ميداليات مقسمة إلى 4 ذهبيات و4 برونزيات عن طريق لاعبى منتخب الجودو.

كان حفل الافتتاح قد أقيم أمس ورفع العلم المصرى دينا مشرف لاعبة منتخب الطاولة ومصطفى الجمل لاعب منتخب العاب القوى.