صلاح يخرج عن صمته ويكشف المستور.. ورد قوي من شوبير.. وتعليق ناري من أحمد موسى

كتب: ضياء السقا

فجر محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، مفاجآت بعدما أعلن تفاصيل ماحدث خلال معسكر الفراعنة في بطولة إفريقيا، وعلاقته بمسئولي اتحاد الكرة السابق، برئاسة هاني أبو ريدة، الأمر الذي دفع أحمد شوبير، نائب رئيس الجبلاية للرد على تصريحاته.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية إن الأمور داخل فندق إقامة منتخب مصر خلال منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 لم تكن على ما يرام.

وأكد صلاح أن علاقته مع اتحاد الكرة المصري السابق لم تكن جيدة، لافتًا إلى أنه لم يرغب مطلقًا في الاعتماد على قوته خلالها.

وأضاف لاعب ليفربول: "كنت أفكر مع مسؤولي الاتحاد، الأمر كان شبيها بالمنافسة بيننا".

وأكمل: "من الفائز؟، بالنسبة لي لن أكون فائزًا أبدًا لأنني لاعبًا، لذلك عندما كنت أتحدث عن شيء فكان عليهم أن يعلمون أنني أقول ذلك لأنني أريد أن أكون سعيدًا".

وأضاف: "أتحدث لتحقيق شيئًا للمنتخب، من أجل تقديم المزيد للفريق، ليس لأنني أريد أن أريهم قوتي، وللأمانة فإذا كنت قويًا لتغيرت الكثير من الأمور".

وعن إقامة منتخب مصر خلال كأس الأمم، فقال صلاح: "وصول الجماهير إلى فندق اللاعبين كان غير طبيعيًا، عندما كنا في يوم الراحة ظللت حبيسًا في غرفتي حتى التاسعة والنصف مساءًا".

وأوضح: "عندما حاولت النزول لساحة الفندق كان معي 200 فرد، ووقتها تحدثت عن الأمر مع المسؤولين ولكن اتحاد الكرة قالوا لي لماذا تشتكي؟!".

وأردف: "أشتكى لأنني إنسان، أريد أن أكون مع اللاعبين، أريد الجلوس والاستمتاع بحياتي، نحن نحب بعضنا كلاعبين ونريد أن نلهو قليلًا سويًا في وقت الراحة".

وواصل: "لذلك، عندما أحاول التحدث عن شيء فإنني أتحدث من أجل وكل اللاعبين أيضًا، لأنهم -يقصد اللاعبين- يتحدثون معي ويقولون أرجوك أفعل ما تستطيع فعله".

وعن حقيقة تدخله في أزمة عمرو وردة الشهيرة، أكد صلاح، أنه لم يتدخل لإعادة اللاعب إلى معسكر منتخب مصر بعد استبعاده منه خلال منافسات البطولة.

وقال "مو": "بالتأكيد لم يكن لي دورًا في عودة عمرو وردة إلى المنتخب، أنا لست قائد الفريق أو المدير الفني، صدقوني إذا كنت بهذه القوة لغيرت الكثير من الأشياء في الفريق".

وأكمل: "ما قصدت أن أقوله أثناء مشكلة وردة، هو أن هذه الأمور حدثت في السابق، والتحرش الجنسي بوجه عام ما زال يحدث".

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واختتم: "وردة عليه أن يحصل على العلاج أو إعادة التأهيل، لكي يتأكد من أن مثل هذه الأمور لن تحدث مجددًا معه".

شوبير يرد على صلاح

من جانبه، عبر أحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية السابق عن غضبه الشديد بسبب تصريحات صلاح، قائلا:" المعسكر كان منضبطا بشكل كبير".

وقال "شوبير" ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" : "اللاعبين كانوا مقيمين في فندق داخل المطار خلال فترة بطولة الأمم الإفريقية، مؤكدًا أنه لم يستطع أحد الدخول على لاعبي المنتخب طوال فترة المعسكر".

وأضاف: "الأمن كان يستأذن إيهاب لهيطة مدير المنتخب قبل دخولي فندق الإقامة".

وأكد نائب رئيس الجبلاية: "كلنا ناس محترمين ولينا أسمائنا، ونحن نحافظ على اسم محمد صلاح ولازم يحافظ على شكلنا".

وعن موضوع " وردة " أكد شوبير أن لاعبي منتخب مصر بالكامل ضغطوا بشكل كبير من أجل عودة اللاعب للمنتخب، وطلبوا منه عدم مغادرة المعسكر، مضيفا: "مينفعش لاعب مهما كانت نجوميته وحجمه يكون أكبر من المنتخب".

وتعليق ناري من موسى

وفي سياق متصل، قال الإعلامي أحمد موسى تعليقا علي تصريحات صلاح، إن اللاعب كشف أن معسكر منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية كان "سداح مداح".

وأضاف " موسي " خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد: "كنا متوقعين ما حدث بمعسكر الأمم الأفريقية، لكن انتظرنا أن يخرج أحد.. صلاح وضع النقاط على الحروف".

وطالب الإعلامي بالتحقيق العاجل فيما كشفه صلاح فى حواره مع الـ سي إن إن.