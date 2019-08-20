رياضة | بهتيم تكرم السكة الحديد لصعودة للممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهتيم تكرم السكة الحديد لصعودة للممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام مجلس إدارة نادى بهتيم برئاسة سمير عبد العال حفل تكريم لفريق السكة الحديد بعد صعودة لدوري الممتاز "ب"بحضور المستشار عصام غالى راعى الحفل وحضور مجلس إدارة نادى السكة الحديد بقيادة الدكتور محمد عيد ونبيل كمال "أمين الصندوق" ومحمد نافع المشرف على الفريق.

وحضر الجهاز الفني للفريق السكة جمال مشهور المدير الفني ،وكمال اليمني المدرب العام، وأحمد صوابى المدرب، وايهاب بتيا المدرب المساعد، ومحمد السيد مدرب حراس المرمى، ومحمد جمال المدير الاداري، ورفاعى رمضان المنسق الأعلامى لنادي السكة الذي قام بتقديم الحفل.

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وتخلل الحفل اقامت مباراة لقدامى السكة الحديد وقدامى نادى بهتيم، ثم مباراة أخرى بين فريق بهتيم ومسطرة على الملعب الخماسي.

واختم الحفل بتوزيع الجوائز. في حضور كلا عضوى مجلس الإدارة كريم ابو شيبه وابراهيم هيلكل المدير الفني لفريق بهتيم وسالم هيلكل المشرف على فريق بهتيم وأشرف حامد إدارى نادى النصرالسابق وجولدى الحالي.

وتم تكريم مجلس إدارة نادى السكة الحديد واللاعبين مصطفى جعفر،وأحمد على، وأحمد كشر ى ،وريعو، وعبد العليم السيد، ومحمد جمال حارس مرمى السكة.