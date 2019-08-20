رياضة | عاجل.. مهاجم من العيار الثقيل على أعتاب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مهاجم من العيار الثقيل على أعتاب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للقيام بعدد من المحاولات التي تعيد الفريق لسابق عهده من أجل البطولات وخاصة بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان مجلس الإدارة قرر الإطاحة بالمدرب مارتن لاسارتي من تدريب الفريق، بعد توديع بطولة كأس مصر من دور الستة شعر أمام نظيره بيراميدز اف سي بهدف إيريك تراوري.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الأهلي بات لديه مرونة في عملية بيع لاعبه التونسي علي معلول في ظل العرض الكبير الذي قدمه أهلي جدة السعودي، لكنه يخطط لخطف المهاجم عمر السومة، مستغلا رغبة الفريق السعودي في ضم الظهير الأيسر للقلعة الحمراء.