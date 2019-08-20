رياضة | المباريات التي سيغيب عنها نجم برشلونة بعد تعرضه لإصابة قوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المباريات التي سيغيب عنها نجم برشلونة بعد تعرضه لإصابة قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن إصابة لاعبه الدولي الفرنسي، عثمان ديمبلي، وغيابه عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع.

وقال برشلونة في "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كشفت الفحوصات إصابة اللاعب عثمان ديمبلي في أوتار الركبة اليسرى، وسيغيب للأسابيع الخمسة القادمة".

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وسيغيب اللاعب الفرنسي عن برشلونة خلال المباريات الثلاث المقبلة في الليغا، قبل فترة التوقف الدولي الأولى لهذا الموسم.

وانضم عثمان ديمبلي إلى زميله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي خرج مصابا أيضا، خلال مباراته أمام مضيفه أتلتيك بيلباو، في افتتاح منافسات الموسم الجديد لليغا.

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غاب عن المباراة الافتتاحية للفريق الكتالوني، بسبب الإصابة أيضا.