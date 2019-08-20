رياضة | مدرب حراس الإسماعيلي: عواد سبب قطع علاقتي بـ"أحمد ناجي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب حراس الإسماعيلي: عواد سبب قطع علاقتي بـ"أحمد ناجي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سعفان الصغير مدرب حراس المرمى لفريق الاسماعيلي، أن علاقته بأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب السابق انقطعت بسبب دفاعه عن محمد عواد.

وقال الصغير في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين: "دافعت عن محمد عواد عقب ابتعاده عن المنتخب وهذا الأمر تسبب في انقطاع علاقتي بأحمد ناجي والتي استمرت 30 عاما".

وكان عواد تم استبعاد من قائمة منتخب مصر التي شاركت في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة بمصر، قبل أن ينتقل الحارس هذا الصيف إلى الزمالك.